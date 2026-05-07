Les marchés nocturnes d’artisans et créateurs Valence
Les marchés nocturnes d’artisans et créateurs Valence mardi 16 juin 2026.
Valence
Les marchés nocturnes d’artisans et créateurs
Place des Clercs Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 18:00:00
fin : 2026-07-28 23:00:00
Date(s) :
2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11
Bijoux faits main, soins et produits de beauté naturels, objets en bois travaillés avec soin… chaque étal est une invitation à la découverte. Des créations uniques, pensées et fabriquées ici, par des gens de chez nous .Venez flâner!!!
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Place des Clercs Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40
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English :
Handmade jewelry, natural skincare and beauty products, carefully crafted wooden objects? every stall is an invitation to discover. Unique creations, thought up and made here, by local people… Come and stroll!
L’événement Les marchés nocturnes d’artisans et créateurs Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme
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