Lionel Christino Les Dimanches de la Guinguette La Guinguette du Baieta Valence
dimanche 26 juillet 2026 · La Guinguette du Baieta · Valence
Informations pratiques
Valence
Lionel Christino Les Dimanches de la Guinguette
La Guinguette du Baieta 355 avenue de Provence Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 18:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Live & DJ Performance.
Cet été, les dimanches prennent un autre goût à la Guinguette du Baieta, rendez-vous à la Guinguette pour des soirées tapas, cocktails, live music & DJ sets au bord de la piscine.
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La Guinguette du Baieta 355 avenue de Provence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 01 80
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English :
Live Music & DJ Performances.
This summer, Sundays take on a whole new flavor at La Guinguette du Baieta. Come to La Guinguette for evenings of tapas, cocktails, live music, and DJ sets by the pool.
L’événement Lionel Christino Les Dimanches de la Guinguette Valence a été mis à jour le 2026-07-04 par Valence Romans Tourisme
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