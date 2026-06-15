Ça va partir en guinguette Valence
Ça va partir en guinguette Valence mardi 7 juillet 2026.
Valence
Ça va partir en guinguette
Quartier Bouffier Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-07-28 21:00:00
Date(s) :
2026-07-07
La 4e édition de la guinguette dans le quartier Bouffier à Valence propose musique, shopping, buvette et tapas à gogo tous les mardis de juillet, de 18h à 21h.
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Quartier Bouffier Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40
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English :
The 4th edition of the open-air café in the Bouffier neighborhood of Valence features music, shopping, a refreshment stand, and all-you-can-eat tapas every Tuesday in July, from 6 p.m. to 9 p.m.
L’événement Ça va partir en guinguette Valence a été mis à jour le 2026-06-15 par Valence Romans Tourisme
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