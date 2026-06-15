Valence

Ça va partir en guinguette

Quartier Bouffier Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 18:00:00

fin : 2026-07-28 21:00:00

Date(s) :

2026-07-07

La 4e édition de la guinguette dans le quartier Bouffier à Valence propose musique, shopping, buvette et tapas à gogo tous les mardis de juillet, de 18h à 21h.

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Quartier Bouffier Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40

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English :

The 4th edition of the open-air café in the Bouffier neighborhood of Valence features music, shopping, a refreshment stand, and all-you-can-eat tapas every Tuesday in July, from 6 p.m. to 9 p.m.

L’événement Ça va partir en guinguette Valence a été mis à jour le 2026-06-15 par Valence Romans Tourisme