La Fête Nautique de L’Epervière chemin de l’Epervière Valence
La Fête Nautique de L’Epervière chemin de l’Epervière Valence vendredi 19 juin 2026.
Valence
La Fête Nautique de L’Epervière
chemin de l’Epervière Port de plaisance Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 14:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-19 2026-06-20
Le Port de l’Épervière vous donne rendez-vous pour un week-end placé sous le signe de la découverte, du partage et des activités nautiques !
Un événement ouvert à tous, pour (re)découvrir le port et ses acteurs dans une ambiance familiale et accessible.
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chemin de l’Epervière Port de plaisance Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
The Port de l?Épervière invites you to a weekend of discovery, sharing and nautical activities!
An event open to all, to (re)discover the port and its players in a family-friendly, accessible atmosphere.
L’événement La Fête Nautique de L’Epervière Valence a été mis à jour le 2026-05-20 par Valence Romans Tourisme
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