La Fête Nautique de L’Epervière chemin de l’Epervière Valence

Valence

La Fête Nautique de L’Epervière

chemin de l’Epervière Port de plaisance Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 14:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-20

Le Port de l’Épervière vous donne rendez-vous pour un week-end placé sous le signe de la découverte, du partage et des activités nautiques !

Un événement ouvert à tous, pour (re)découvrir le port et ses acteurs dans une ambiance familiale et accessible.

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chemin de l’Epervière Port de plaisance Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

The Port de l?Épervière invites you to a weekend of discovery, sharing and nautical activities!

An event open to all, to (re)discover the port and its players in a family-friendly, accessible atmosphere.

L’événement La Fête Nautique de L’Epervière Valence a été mis à jour le 2026-05-20 par Valence Romans Tourisme