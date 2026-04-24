Atelier teinture indigo Ilda Indigo Valence

Valence

Atelier teinture indigo

Ilda Indigo 65 rue Denis Papin Valence Drôme

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Durée de l’atelier 3h

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-06-20 2026-07-04 2026-07-11 2026-08-29

Ilda Indigo vous propose des ateliers de teinture végétale à l’indigo, avec le technique du pliage shibori.

Vous repartirez avec vos réalisations !

.

Ilda Indigo 65 rue Denis Papin Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 70 87 90 magalloncathy@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ilda Indigo offers workshops in vegetable indigo dyeing, using the shibori folding technique.

You’ll leave with your own creations!

L’événement Atelier teinture indigo Valence a été mis à jour le 2026-04-22 par Valence Romans Tourisme