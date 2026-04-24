Atelier teinture indigo Ilda Indigo Valence
Atelier teinture indigo Ilda Indigo Valence samedi 20 juin 2026.
Valence
Atelier teinture indigo
Ilda Indigo 65 rue Denis Papin Valence Drôme
Tarif : 90 – 90 – 90 EUR
Durée de l’atelier 3h
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-06-20 2026-07-04 2026-07-11 2026-08-29
Ilda Indigo vous propose des ateliers de teinture végétale à l’indigo, avec le technique du pliage shibori.
Vous repartirez avec vos réalisations !
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Ilda Indigo 65 rue Denis Papin Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 70 87 90 magalloncathy@yahoo.fr
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English :
Ilda Indigo offers workshops in vegetable indigo dyeing, using the shibori folding technique.
You’ll leave with your own creations!
L’événement Atelier teinture indigo Valence a été mis à jour le 2026-04-22 par Valence Romans Tourisme
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