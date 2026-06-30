Atelier de dégustation de vins La Grappe Valence
jeudi 23 juillet 2026 · La Grappe · Valence
Informations pratiques
Valence
Atelier de dégustation de vins
La Grappe 14 Grande rue Valence Drôme
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23 20:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Venez passer une bonne soirée dégustation avec Gaëlle Tardy du Domaine des Entrefaux Crozes-Hermitage.
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La Grappe 14 Grande rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 83 44 40 64 jean@lagrappevalence.fr
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English :
Come join us for a fun evening of wine tasting with Gaëlle Tardy from Domaine des Entrefaux Crozes-Hermitage.
L’événement Atelier de dégustation de vins Valence a été mis à jour le 2026-06-24 par Valence Romans Tourisme
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