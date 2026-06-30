Atelier de dégustation de vins La Grappe Valence

Informations pratiques

Valence

Atelier de dégustation de vins

La Grappe 14 Grande rue Valence Drôme

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:00:00

fin : 2026-07-23 20:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Venez passer une bonne soirée dégustation avec Gaëlle Tardy du Domaine des Entrefaux Crozes-Hermitage.

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La Grappe 14 Grande rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 83 44 40 64 jean@lagrappevalence.fr

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English :

Come join us for a fun evening of wine tasting with Gaëlle Tardy from Domaine des Entrefaux Crozes-Hermitage.

L’événement Atelier de dégustation de vins Valence a été mis à jour le 2026-06-24 par Valence Romans Tourisme