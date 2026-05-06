Animations Les Jeux de l’été Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence
Animations Les Jeux de l’été Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence mardi 7 juillet 2026.
Valence
Animations Les Jeux de l’été
Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-07-07 17:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18
Un été placé sous le signe du jeu, de la magie et du partage !
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Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr
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English :
A summer of games, magic and sharing!
L’événement Animations Les Jeux de l’été Valence a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme
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