Visite guidée Avant/Après, Valence en images Maison des têtes Valence

Valence

Visite guidée Avant/Après, Valence en images

Maison des têtes 57 Grande Rue Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-19 10:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Entre passé et présent, Valence se dévoile comme un jeu d’images à déchiffrer à travers le temps.

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Maison des têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English :

Between past and present, Valencia reveals itself as a set of images to be deciphered through time.

L’événement Visite guidée Avant/Après, Valence en images Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme