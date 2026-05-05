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Visite guidée Avant/Après, Valence en images Maison des têtes Valence

Visite guidée Avant/Après, Valence en images Maison des têtes Valence mercredi 19 août 2026.

Lieu : Maison des têtes

Adresse : 57 Grande Rue

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 6 6 6

Valence

Visite guidée Avant/Après, Valence en images

Maison des têtes 57 Grande Rue Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 10:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Entre passé et présent, Valence se dévoile comme un jeu d’images à déchiffrer à travers le temps.
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Maison des têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86  artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English :

Between past and present, Valencia reveals itself as a set of images to be deciphered through time.

L’événement Visite guidée Avant/Après, Valence en images Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme

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