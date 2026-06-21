Jazz sur le Gazon Parc Jouvet Valence
Jazz sur le Gazon Parc Jouvet Valence dimanche 16 août 2026.
Valence
Jazz sur le Gazon
Parc Jouvet Avenue de la Comète Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 18:30:00
fin : 2026-08-23 18:30:00
Date(s) :
2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30
Depuis maintenant 5 ans, JAV, associée à la Ville de Valence, propose un temps fort musical, désormais bien ancré dans la vie culturelle estivale Valentinoise.
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Parc Jouvet Avenue de la Comète Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 89 60 info@jazzactionvalence.com
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English :
For the past five years, JAV, in partnership with the City of Valence, has been organizing a major musical event that is now firmly established as part of Valence’s summer cultural scene.
L’événement Jazz sur le Gazon Valence a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme
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