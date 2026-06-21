Jazz sur le Gazon Parc Jouvet Valence

Valence

Jazz sur le Gazon

Parc Jouvet Avenue de la Comète Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 18:30:00

fin : 2026-08-23 18:30:00

Date(s) :

2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Depuis maintenant 5 ans, JAV, associée à la Ville de Valence, propose un temps fort musical, désormais bien ancré dans la vie culturelle estivale Valentinoise.

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Parc Jouvet Avenue de la Comète Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 89 60 info@jazzactionvalence.com

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English :

For the past five years, JAV, in partnership with the City of Valence, has been organizing a major musical event that is now firmly established as part of Valence’s summer cultural scene.

L’événement Jazz sur le Gazon Valence a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme