Balade en bateau & Brunch Quai Frédéric Mistral Valence
Balade en bateau & Brunch Quai Frédéric Mistral Valence dimanche 28 juin 2026.
Valence
Balade en bateau & Brunch
Quai Frédéric Mistral Halte fluviale Valence Drôme
Tarif : 64 – 64 – 64 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 11:00:00
fin : 2026-08-09 11:00:00
Date(s) :
2026-06-28 2026-07-12 2026-08-09 2026-09-13
Dans un cadre enchanteur, profitez d’un brunch généreux, concoctés avec des produits frais, locaux et de saison, le tout en profitant des paysages magnifiques du Rhône pendant une balade de 2h. Menus préparés par le restaurant traiteur, La Note Gourmande.
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Quai Frédéric Mistral Halte fluviale Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 30 79 76 info@canotiersboatnbike.com
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English :
In an enchanting setting, enjoy a generous brunch concocted with fresh, local and seasonal produce, all while taking in the magnificent scenery of the Rhône during a 2-hour stroll. Menus prepared by caterer La Note Gourmande.
L’événement Balade en bateau & Brunch Valence a été mis à jour le 2026-05-15 par Valence Romans Tourisme
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