Balade en bateau & Brunch Quai Frédéric Mistral Valence

Valence

Balade en bateau & Brunch

Quai Frédéric Mistral Halte fluviale Valence Drôme

Tarif : 64 – 64 – 64 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 11:00:00

fin : 2026-08-09 11:00:00

Date(s) :

2026-06-28 2026-07-12 2026-08-09 2026-09-13

Dans un cadre enchanteur, profitez d’un brunch généreux, concoctés avec des produits frais, locaux et de saison, le tout en profitant des paysages magnifiques du Rhône pendant une balade de 2h. Menus préparés par le restaurant traiteur, La Note Gourmande.

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Quai Frédéric Mistral Halte fluviale Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 30 79 76 info@canotiersboatnbike.com

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English :

In an enchanting setting, enjoy a generous brunch concocted with fresh, local and seasonal produce, all while taking in the magnificent scenery of the Rhône during a 2-hour stroll. Menus prepared by caterer La Note Gourmande.

L’événement Balade en bateau & Brunch Valence a été mis à jour le 2026-05-15 par Valence Romans Tourisme