Visite commentée Valentia, cité romaine Musée de Valence Valence
Visite commentée Valentia, cité romaine Musée de Valence Valence dimanche 16 août 2026.
Valence
Visite commentée Valentia, cité romaine
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
en plus du billet d’entrée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 15:00:00
fin : 2026-08-16 15:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Cette visite propose un circuit parmi certains objets archéologiques du musée sur le thème de l’Antiquité à Valence.
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Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr
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English :
This tour takes in some of the museum’s archaeological artefacts on the theme of Antiquity in Valence.
L’événement Visite commentée Valentia, cité romaine Valence a été mis à jour le 2026-04-16 par Valence Romans Tourisme
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