Atelier aquarelle cercles aquatiques Valence
Atelier aquarelle cercles aquatiques Valence mercredi 19 août 2026.
Valence
Atelier aquarelle cercles aquatiques
65 rue Denis Papin Valence Drôme
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Tout le matériel est fourni
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-19 17:00:00
Date(s) :
2026-08-19 2026-08-22
Venez réaliser votre cercle aquatique à l’aquarelle.
Niveau débutant/intermédiaire
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65 rue Denis Papin Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 43 14 11 bianca@auxcouleursdeleau.fr
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English :
Come and create your own watercolor circle.
Level: beginner/intermediate
L’événement Atelier aquarelle cercles aquatiques Valence a été mis à jour le 2026-04-16 par Valence Romans Tourisme
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