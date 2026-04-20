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Atelier aquarelle cercles aquatiques Valence

Atelier aquarelle cercles aquatiques Valence mercredi 19 août 2026.

Adresse : 65 rue Denis Papin

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 60 60 60 Tout le matériel est fourni

Valence

Atelier aquarelle cercles aquatiques

65 rue Denis Papin Valence Drôme

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tout le matériel est fourni

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-19 17:00:00

Date(s) :
2026-08-19 2026-08-22

Venez réaliser votre cercle aquatique à l’aquarelle.
Niveau débutant/intermédiaire
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65 rue Denis Papin Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 43 14 11  bianca@auxcouleursdeleau.fr

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English :

Come and create your own watercolor circle.
Level: beginner/intermediate

L’événement Atelier aquarelle cercles aquatiques Valence a été mis à jour le 2026-04-16 par Valence Romans Tourisme

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