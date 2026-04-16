Atelier enfants Geste de l’artiste Musée de Valence Valence
Atelier enfants Geste de l’artiste Musée de Valence Valence mercredi 15 juillet 2026.
Valence
Atelier enfants Geste de l’artiste
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme
Tarif : 6 – 6 – 12 EUR
enfant valentinois hors Valence
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-08-13 16:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-16 2026-08-12 2026-08-13
À partir d’un seul geste, on peut créer de nombreuses œuvres ! En s’inspirant des œuvres contemporaines du musée, les enfants reproduisent en atelier les gestes d’artistes comme Simon Hantaï ou Julien Discrit pour mieux comprendre leur manière de créer.
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Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr
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English :
A single gesture can be used to create many different works! Drawing inspiration from the museum?s contemporary works, children can reproduce the gestures of artists such as Simon Hantaï and Julien Discrit, to better understand their way of creating.
L’événement Atelier enfants Geste de l’artiste Valence a été mis à jour le 2026-04-16 par Valence Romans Tourisme
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