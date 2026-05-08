Visite guidée Les bâtisseurs de l’histoire Maison des têtes Valence

Valence

Visite guidée Les bâtisseurs de l’histoire

Maison des têtes 57 Grande Rue Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:30:00

fin : 2026-08-12 20:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Unissez vos forces et donnez vie aux plus grands symboles de la ville !

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Maison des têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English :

Join forces and bring the city’s greatest symbols to life!

L’événement Visite guidée Les bâtisseurs de l’histoire Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme