Ateliers fabrication de bijou proche de la Place Saint-Jean Valence
Ateliers fabrication de bijou proche de la Place Saint-Jean Valence lundi 6 juillet 2026.
Valence
Ateliers fabrication de bijou
proche de la Place Saint-Jean adresse précise communiquée à la réservation Valence Drôme
Tarif : 150 – 150 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-06 2026-08-12
Marine vous propose des ateliers fabrication de bijou boucle d’oreille ou bague ou alliance, en fonte au sable ou à l’os de seiche.
Il est possible d’amener son propre métal pour le recycler.
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proche de la Place Saint-Jean adresse précise communiquée à la réservation Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 84 02 69 marinedominiczak@gmail.com
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English :
Marine offers jewelry-making workshops: earrings, rings or wedding bands, cast in sand or cuttlebone.
You can bring your own metal for recycling.
L’événement Ateliers fabrication de bijou Valence a été mis à jour le 2026-04-29 par Valence Romans Tourisme
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