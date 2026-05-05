Ateliers fabrication de bijou proche de la Place Saint-Jean Valence

Valence

Ateliers fabrication de bijou

proche de la Place Saint-Jean adresse précise communiquée à la réservation Valence Drôme

Tarif : 150 – 150 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-06 2026-08-12

Marine vous propose des ateliers fabrication de bijou boucle d’oreille ou bague ou alliance, en fonte au sable ou à l’os de seiche.

Il est possible d’amener son propre métal pour le recycler.

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proche de la Place Saint-Jean adresse précise communiquée à la réservation Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 84 02 69 marinedominiczak@gmail.com

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English :

Marine offers jewelry-making workshops: earrings, rings or wedding bands, cast in sand or cuttlebone.

You can bring your own metal for recycling.

L’événement Ateliers fabrication de bijou Valence a été mis à jour le 2026-04-29 par Valence Romans Tourisme