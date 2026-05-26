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Atelier: Peinture sur soie Centre du Patrimoine Arménien Valence

Atelier: Peinture sur soie Centre du Patrimoine Arménien Valence mardi 28 juillet 2026.

Lieu : Centre du Patrimoine Arménien

Adresse : 14 rue Louis Gallet

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 8

Valence

Atelier: Peinture sur soie

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : – – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 15:00:00
fin : 2026-08-11 15:00:00

Date(s) :
2026-07-28 2026-08-11

À travers la technique de la peinture sur soie, traversez le temps et les frontières et réalisez un motif coloré, inspiré d’une autre culture.
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Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00  contact@le-cpa.com

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English :

Through the technique of painting on silk, cross time and borders and create a colorful design inspired by another culture.

L’événement Atelier: Peinture sur soie Valence a été mis à jour le 2026-05-21 par Valence Romans Tourisme

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