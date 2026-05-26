Atelier: Peinture sur soie Centre du Patrimoine Arménien Valence

Valence

Atelier: Peinture sur soie

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : – – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 15:00:00

fin : 2026-08-11 15:00:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-11

À travers la technique de la peinture sur soie, traversez le temps et les frontières et réalisez un motif coloré, inspiré d’une autre culture.

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Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com

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English :

Through the technique of painting on silk, cross time and borders and create a colorful design inspired by another culture.

L’événement Atelier: Peinture sur soie Valence a été mis à jour le 2026-05-21 par Valence Romans Tourisme