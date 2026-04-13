Atelier de fabrication de savon Savonnerie Kolibri Valence

Valence

Atelier de fabrication de savon

Savonnerie Kolibri 51 rue Faventines Valence Drôme

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 15:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-12 2026-06-07 2026-06-20 2026-06-25 2026-07-18 2026-07-29 2026-08-13

Fabriquez votre savon en saponifciation à froid, repartez avec, et découvrez les coulisses d’une savonnerie artisanale.

.

Savonnerie Kolibri 51 rue Faventines Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 45 00 81 57 savonnerie.kolibri@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Make your own cold process soap, take it home and discover what goes on behind the scenes at a traditional soap factory.

L’événement Atelier de fabrication de savon Valence a été mis à jour le 2026-04-13 par Valence Romans Tourisme