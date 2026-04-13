Atelier de fabrication de savon Savonnerie Kolibri Valence
Atelier de fabrication de savon Savonnerie Kolibri Valence samedi 2 mai 2026.
Valence
Atelier de fabrication de savon
Savonnerie Kolibri 51 rue Faventines Valence Drôme
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 15:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-05-02 2026-05-12 2026-06-07 2026-06-20 2026-06-25 2026-07-18 2026-07-29 2026-08-13
Fabriquez votre savon en saponifciation à froid, repartez avec, et découvrez les coulisses d’une savonnerie artisanale.
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Savonnerie Kolibri 51 rue Faventines Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 45 00 81 57 savonnerie.kolibri@gmail.com
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English :
Make your own cold process soap, take it home and discover what goes on behind the scenes at a traditional soap factory.
L’événement Atelier de fabrication de savon Valence a été mis à jour le 2026-04-13 par Valence Romans Tourisme
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