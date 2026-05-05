Les jeux de l’été à la médiathèque Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence
Les jeux de l’été à la médiathèque Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence mardi 7 juillet 2026.
Valence
Les jeux de l’été à la médiathèque
Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-07-07 17:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18
Tout l’été, viens t’amuser lors d’après-midis ludiques et créatifs expo-quiz sur l’univers des sorciers dans la littérature et le cinéma, constructions avec des briquettes en bois, jeux de plateau pour petits et grands.
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Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr
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English :
All summer long, come and join in the fun and creative afternoons: quizzes on the world of wizards in literature and film, building with wooden bricks, board games for young and old.
L’événement Les jeux de l’été à la médiathèque Valence a été mis à jour le 2026-04-29 par Valence Romans Tourisme
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