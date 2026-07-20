Monday Mood Maison Pic Valence

Informations pratiques

Valence

Monday Mood

Maison Pic 285 avenue Victor Hugo Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 18:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31 2026-09-07 2026-09-14

partir du lundi 18 mai prochain, les Monday Mood* reviennent au Bar Pic pour faire résonner chaque début de semaine sur une note estivale et chaleureuse.

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Maison Pic 285 avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 15 32 contact@pic-valence.com

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English :

Starting next Monday, May 18, Monday Mood* returns to Bar Pic to kick off each week with a warm, summery vibe.

L’événement Monday Mood Valence a été mis à jour le 2026-07-15 par Valence Romans Tourisme