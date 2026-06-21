Stage vacances 6-8 juillet / Stage Vacances Folie au Labo ! 7-12 ans Les Savants Fou Valence
Stage vacances 6-8 juillet / Stage Vacances Folie au Labo ! 7-12 ans Les Savants Fou Valence lundi 6 juillet 2026.
Valence
Stage vacances 6-8 juillet / Stage Vacances Folie au Labo ! 7-12 ans
Les Savants Fou 41 Avenue Felix Faure Valence Drôme
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Par jours
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-08 17:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-08
Offrez à votre enfant (7-12 ans) 2 journées d’aventures scientifiques à Valence ! Au programme enquête de police scientifique (relevé d’empreintes, ADN) et chimie amusante (fabrication de slime entres autres). Inscription à la journée. Places limitées !
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Les Savants Fou 41 Avenue Felix Faure Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 96 10 21 f.plomb@lessavants.fr
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English :
Treat your child (ages 7–12) to two days of science adventures in Valence! On the agenda: forensic investigation (fingerprinting, DNA analysis) and fun chemistry experiments (making slime, among other things). Sign up on the day of the event. Limited spots available!
L’événement Stage vacances 6-8 juillet / Stage Vacances Folie au Labo ! 7-12 ans Valence a été mis à jour le 2026-06-18 par Valence Romans Tourisme
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