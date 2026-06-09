Exposition Connivences Les Estivales Maison du Gardiens Valence

Valence

Exposition Connivences Les Estivales

Maison du Gardiens Avenue de la Comète Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-06

Ce projet d’exposition donne à voir, pour la première fois, une large sélection d’œuvres et de livres d’artiste issues de la collection d’art contemporain de Lydie Rekow-Fond, figure du milieu artistique régional.

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Maison du Gardiens Avenue de la Comète Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

This exhibition project presents, for the first time, a wide selection of works and artist?s books from the contemporary art collection of Lydie Rekow-Fond, a leading figure in the regional art scene.

L’événement Exposition Connivences Les Estivales Valence a été mis à jour le 2026-06-09 par Valence Romans Tourisme