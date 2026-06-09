Exposition Connivences Les Estivales Maison du Gardiens Valence
Exposition Connivences Les Estivales Maison du Gardiens Valence lundi 6 juillet 2026.
Valence
Exposition Connivences Les Estivales
Maison du Gardiens Avenue de la Comète Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-06
Ce projet d’exposition donne à voir, pour la première fois, une large sélection d’œuvres et de livres d’artiste issues de la collection d’art contemporain de Lydie Rekow-Fond, figure du milieu artistique régional.
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Maison du Gardiens Avenue de la Comète Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
This exhibition project presents, for the first time, a wide selection of works and artist?s books from the contemporary art collection of Lydie Rekow-Fond, a leading figure in the regional art scene.
L’événement Exposition Connivences Les Estivales Valence a été mis à jour le 2026-06-09 par Valence Romans Tourisme
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