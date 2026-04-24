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Atelier de cuisine adulte Pique-nique estival Ateliers de cuisine Come and Cook Valence

Atelier de cuisine adulte Pique-nique estival Ateliers de cuisine Come and Cook Valence samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Ateliers de cuisine Come and Cook

Adresse : 100 Avenue Victor Hugo

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 60 60 60

Valence

Atelier de cuisine adulte Pique-nique estival

Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence Drôme

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Préparez un pique-nique savoureux et frais, parfait pour l’été, et repartez avec toutes vos créations prêtes à emporter !
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Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 76 15  contact@come-and-cook.fr

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English :

Prepare a tasty, fresh picnic, perfect for summer, and leave with all your creations ready to take away!

L’événement Atelier de cuisine adulte Pique-nique estival Valence a été mis à jour le 2026-04-22 par Valence Romans Tourisme

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