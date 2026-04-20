Atelier aquarelle Musée de Valence Valence
Atelier aquarelle Musée de Valence Valence samedi 4 juillet 2026.
Valence
Atelier aquarelle
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 17:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Venez découvrir l’aquarelle de manière ludique, en vous inspirant de deux œuvres abstraites des collections du musée. Eau, pigments, mélanges et fusions, explorons ensemble le côté spontané de l’aquarelle.
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Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr
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English :
Discover watercolor in a playful way, inspired by two abstract works from the museum?s collections. Water, pigments, mixtures and fusions, let’s explore together the spontaneous side of watercolor.
L’événement Atelier aquarelle Valence a été mis à jour le 2026-04-15 par Valence Romans Tourisme
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