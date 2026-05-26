Championnat de France doubles 2026 Stade Bouliste Henri Perdrix Valence

Valence

Championnat de France doubles 2026

Stade Bouliste Henri Perdrix 36 avenue de l’Yser Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Venez assister aux championnat de France double, au Stade bouliste Hendri Perdrix à Valence et au Stade Mistral à Guilherang-Granges.

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Stade Bouliste Henri Perdrix 36 avenue de l’Yser Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Come and watch the French doubles championships, at the Stade bouliste Hendri Perdrix in Valence and the Stade Mistral in Guilherang-Granges.

L’événement Championnat de France doubles 2026 Valence a été mis à jour le 2026-05-21 par Valence Romans Tourisme