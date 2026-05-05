Bourse aux livres Activ’Senior Valence
Bourse aux livres Activ’Senior Valence jeudi 2 juillet 2026.
Valence
Bourse aux livres
Activ’Senior 6 rue Brunet Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 14:00:00
fin : 2026-07-02 17:30:00
Date(s) :
2026-07-02
Vous aimez lire ? Vos livres dorment sur une étagère ? Donnez-leur une nouvelle vie !
– Venez échanger vos livres avec d’autres passionnés
– Repartez avec de nouvelles lectures, sans dépenser un centime
– Participez à un moment convivial
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Activ’Senior 6 rue Brunet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 16 06 60 contact@activsenior.com
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English :
Do you like to read? Are your books sitting on a shelf? Give them new life!
– Come and exchange your books with other enthusiasts
– Leave with new reading material, without spending a penny
– Take part in a convivial moment
L’événement Bourse aux livres Valence a été mis à jour le 2026-04-29 par Valence Romans Tourisme
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