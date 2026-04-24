Atelier de cuisine adulte Copacabana Ateliers de cuisine Come and Cook Valence

Valence

Atelier de cuisine adulte Copacabana

Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence Drôme

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 16:00:00

Date(s) :

2026-07-04

On continue notre tour du monde… et aujourd’hui, cap sur le Brésil ! Notre cheffe vous guide pas à pas pour préparer et savourer des recettes typiques de ce pays plein de couleurs et de saveurs.

.

Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 76 15 contact@come-and-cook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We’re continuing our round-the-world tour? and today we’re heading for Brazil! Our chef guides you step by step to prepare and savor recipes typical of this colorful and flavorful country.

L’événement Atelier de cuisine adulte Copacabana Valence a été mis à jour le 2026-04-22 par Valence Romans Tourisme