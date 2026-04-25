Atelier de pâtisserie en binôme Vamos à la playa Ateliers de cuisine Come and Cook Valence
Atelier de pâtisserie en binôme Vamos à la playa Ateliers de cuisine Come and Cook Valence jeudi 23 juillet 2026.
Valence
Atelier de pâtisserie en binôme Vamos à la playa
Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence Drôme
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-07-23 16:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Une inscription comprend la participation d’un adulte et d’un enfant de 6 à 12 ans.
On s’amuse aujourd’hui en duo pour réaliser deux gâteaux originaux qui vous feront penser aux accessoires de plage !
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Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 76 15 contact@come-and-cook.fr
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English :
Registration includes the participation of one adult and one child aged 6 to 12.
Today, we’re having fun as a duo to make two original cakes that will make you think of beach accessories!
L’événement Atelier de pâtisserie en binôme Vamos à la playa Valence a été mis à jour le 2026-04-22 par Valence Romans Tourisme
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