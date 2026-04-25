Atelier de pâtisserie en binôme Vamos à la playa Ateliers de cuisine Come and Cook Valence

Valence

Atelier de pâtisserie en binôme Vamos à la playa

Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence Drôme

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:00:00

fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Une inscription comprend la participation d’un adulte et d’un enfant de 6 à 12 ans.



On s’amuse aujourd’hui en duo pour réaliser deux gâteaux originaux qui vous feront penser aux accessoires de plage !

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Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 76 15 contact@come-and-cook.fr

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English :

Registration includes the participation of one adult and one child aged 6 to 12.



Today, we’re having fun as a duo to make two original cakes that will make you think of beach accessories!

L’événement Atelier de pâtisserie en binôme Vamos à la playa Valence a été mis à jour le 2026-04-22 par Valence Romans Tourisme