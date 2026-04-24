Atelier de cuisine en binôme Adulte/Enfant Vive les tomates Ateliers de cuisine Come and Cook Valence

Valence

Atelier de cuisine en binôme Adulte/Enfant Vive les tomates

Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence Drôme

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:00:00

fin : 2026-07-21 16:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Une inscription comprend la participant d’un adulte et d’un enfant de 6 à 12 ans.



Célébrez la tomate dans toutes ses couleurs et textures avec un atelier ludique et gourmand à partager en duo !

.

Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 76 15 contact@come-and-cook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

One registration includes one adult and one child aged 6 to 12.



Celebrate tomatoes in all their colors and textures with a fun, gourmet workshop for two!

L’événement Atelier de cuisine en binôme Adulte/Enfant Vive les tomates Valence a été mis à jour le 2026-04-22 par Valence Romans Tourisme