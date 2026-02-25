Carton Comedy Club Leo Hardt, Ruby Piñata, Xavier Cuevas ZA de Briffaut 79 rue Barthélémy de Laffemas Valence
Carton Comedy Club Leo Hardt, Ruby Piñata, Xavier Cuevas ZA de Briffaut 79 rue Barthélémy de Laffemas Valence mardi 28 juillet 2026.
Valence
Carton Comedy Club Leo Hardt, Ruby Piñata, Xavier Cuevas
ZA de Briffaut 79 rue Barthélémy de Laffemas The Place 2 Beer Valence Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Prix libre, 10€ minimum conseillé
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:00:00
fin : 2026-07-28 21:45:00
Date(s) :
2026-07-28
Profitez d’un moment exceptionnel de rire grâce à notre sélection d’humoristes pro un peu partout en France, toujours en billetterie à prix libre !
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ZA de Briffaut 79 rue Barthélémy de Laffemas The Place 2 Beer Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
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L’événement Carton Comedy Club Leo Hardt, Ruby Piñata, Xavier Cuevas Valence a été mis à jour le 2026-06-18 par Valence Romans Tourisme
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