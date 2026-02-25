Carton Comedy Club Leo Hardt, Ruby Piñata, Xavier Cuevas ZA de Briffaut 79 rue Barthélémy de Laffemas Valence mardi 28 juillet 2026.

Valence

Carton Comedy Club Leo Hardt, Ruby Piñata, Xavier Cuevas

ZA de Briffaut 79 rue Barthélémy de Laffemas The Place 2 Beer Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Prix libre, 10€ minimum conseillé

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 20:00:00

fin : 2026-07-28 21:45:00

Date(s) :

2026-07-28

Profitez d’un moment exceptionnel de rire grâce à notre sélection d’humoristes pro un peu partout en France, toujours en billetterie à prix libre !

.

ZA de Briffaut 79 rue Barthélémy de Laffemas The Place 2 Beer Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy an exceptional moment of laughter thanks to our selection of professional comedians from all over France, always with free tickets!

L’événement Carton Comedy Club Leo Hardt, Ruby Piñata, Xavier Cuevas Valence a été mis à jour le 2026-06-18 par Valence Romans Tourisme