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Visite guidée Sur les pas des Arméniens de Valence Centre du Patrimoine Arménien Valence

Visite guidée Sur les pas des Arméniens de Valence Centre du Patrimoine Arménien Valence jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Centre du Patrimoine Arménien

Adresse : 14 rue Louis Gallet

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 3 3 8

Valence

Visite guidée Sur les pas des Arméniens de Valence

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : 3 – 3 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 15:00:00
fin : 2026-08-23 16:30:00

Date(s) :
2026-05-21 2026-05-24 2026-07-19 2026-08-23

Visite guidée
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Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00  contact@le-cpa.com

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Guided tour

L’événement Visite guidée Sur les pas des Arméniens de Valence Valence a été mis à jour le 2026-05-15 par Valence Romans Tourisme

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