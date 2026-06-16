Lundi étoilé avec la MPT Fontbarlettes Les Estivales Parvis de la MPT de Fontbarlettes Valence lundi 13 juillet 2026.

Valence

Lundi étoilé avec la MPT Fontbarlettes Les Estivales

Parvis de la MPT de Fontbarlettes 27 rue Charles Gounod Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 17:00:00

fin : 2026-07-13 21:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03

Venez profiter d’animations à la MPT de Fontbarlettes !

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Parvis de la MPT de Fontbarlettes 27 rue Charles Gounod Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 04 63 mptfontbarlettes@mairie-valence.fr

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English :

Come and enjoy our activities at the MPT de Fontbarlettes!

L’événement Lundi étoilé avec la MPT Fontbarlettes Les Estivales Valence a été mis à jour le 2026-06-16 par Valence Romans Tourisme