Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier famille enluminure Centre du Patrimoine Arménien Valence

Atelier famille enluminure Centre du Patrimoine Arménien Valence mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Centre du Patrimoine Arménien

Adresse : 14 rue Louis Gallet

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 8 8 8

Valence

Atelier famille enluminure

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-07-21 15:00:00

Date(s) :
2026-07-21 2026-08-30

Les enluminures arméniennes sont parmi les plus beaux exemples de l’art médiéval. Initiez-vous à cette technique colorée et réalisez un motif inspiré d’une enluminure traditionnelle.
  .

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00  reservation@le-cpa.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Armenian illuminations are among the finest examples of medieval art. Initiate yourself to this colorful technique and create a design inspired by a traditional illumination.

L’événement Atelier famille enluminure Valence a été mis à jour le 2026-05-13 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Valence (Drôme)