Atelier famille enluminure Centre du Patrimoine Arménien Valence
Atelier famille enluminure Centre du Patrimoine Arménien Valence mardi 21 juillet 2026.
Valence
Atelier famille enluminure
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-07-21 15:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-30
Les enluminures arméniennes sont parmi les plus beaux exemples de l’art médiéval. Initiez-vous à cette technique colorée et réalisez un motif inspiré d’une enluminure traditionnelle.
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Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 reservation@le-cpa.com
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English :
Armenian illuminations are among the finest examples of medieval art. Initiate yourself to this colorful technique and create a design inspired by a traditional illumination.
L’événement Atelier famille enluminure Valence a été mis à jour le 2026-05-13 par Valence Romans Tourisme
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