Valence

Atelier famille enluminure

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 15:00:00

fin : 2026-07-21 15:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-30

Les enluminures arméniennes sont parmi les plus beaux exemples de l’art médiéval. Initiez-vous à cette technique colorée et réalisez un motif inspiré d’une enluminure traditionnelle.

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Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 reservation@le-cpa.com

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English :

Armenian illuminations are among the finest examples of medieval art. Initiate yourself to this colorful technique and create a design inspired by a traditional illumination.

L’événement Atelier famille enluminure Valence a été mis à jour le 2026-05-13 par Valence Romans Tourisme