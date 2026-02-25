Les mardis de l’été: disco salade Les Estivales Parc Jouvet Valence
Les mardis de l’été: disco salade Les Estivales Parc Jouvet Valence mardi 28 juillet 2026.
Valence
Les mardis de l’été: disco salade Les Estivales
Parc Jouvet Avenue de la Comète Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 17:00:00
fin : 2026-07-28 00:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Disco salade au Parc Jouvet avec en plus une animation jeux en bois géant nous plongera dans une ambiance festive et récréative.
puis projection d’une œuvre Chorégraphique Cendrillon en partenariat avec l’Opéra de PARIS.
.
Parc Jouvet Avenue de la Comète Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 11 mptcentreville@mairie-valence.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Disco salad in Parc Jouvet, plus giant wooden games to create a festive and recreational atmosphere.
followed by a screening of the choreographic work Cinderella in partnership with the Paris Opera.
L’événement Les mardis de l’été: disco salade Les Estivales Valence a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Soirée de présentation de la nouvelle saison de LUX Lux Scène Nationale Valence 23 juin 2026
- Avant-première LA CHALEUR Cinéma Le Navire Valence 23 juin 2026
- Atelier bébé au musée Au fil de l’eau Musée de Valence Valence 24 juin 2026
- Atelier de cuisine adulte 100% tomates Ateliers de cuisine Come and Cook Valence 25 juin 2026
- Atelier Fleurs séchées Romance Librairie Café Valence 25 juin 2026