Les mardis de l’été: disco salade Les Estivales Parc Jouvet Valence mardi 28 juillet 2026.

Valence

Les mardis de l’été: disco salade Les Estivales

Parc Jouvet Avenue de la Comète Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 17:00:00

fin : 2026-07-28 00:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Disco salade au Parc Jouvet avec en plus une animation jeux en bois géant nous plongera dans une ambiance festive et récréative.

puis projection d’une œuvre Chorégraphique Cendrillon en partenariat avec l’Opéra de PARIS.

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Parc Jouvet Avenue de la Comète Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 11 mptcentreville@mairie-valence.fr

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English :

Disco salad in Parc Jouvet, plus giant wooden games to create a festive and recreational atmosphere.

followed by a screening of the choreographic work Cinderella in partnership with the Paris Opera.

L’événement Les mardis de l’été: disco salade Les Estivales Valence a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme