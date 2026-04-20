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Atelier enfants Initiation à la gravure Musée de Valence Valence

Atelier enfants Initiation à la gravure Musée de Valence Valence mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : Musée de Valence

Adresse : 4 Place des Ormeaux

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 6 6 12 enfant valentinois hors Valence

Valence

Atelier enfants Initiation à la gravure

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

enfant valentinois hors Valence

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:30:00
fin : 2026-07-30 16:30:00

Date(s) :
2026-07-29 2026-07-30 2026-08-26 2026-08-27

Un atelier pour découvrir la technique de la taille-douce, à partir d’un matériel simplifié. Gravez, encrez, et reproduisez !
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Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80  musee@mairie-valence.fr

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English :

A workshop to discover the intaglio technique, using simplified equipment. Engrave, ink and reproduce!

L’événement Atelier enfants Initiation à la gravure Valence a été mis à jour le 2026-04-16 par Valence Romans Tourisme

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