La Soirée Blanche des Folies du Vin Baieta Valence

Informations pratiques

Valence

La Soirée Blanche des Folies du Vin

Baieta 355 avenue de Provence Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30 23:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Une soirée unique avant la pause estivale … et elle s’annonce mythique déjà extraordinaire.

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Baieta 355 avenue de Provence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesfoliesduvin@gmail.com

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English :

A unique evening before the summer break? And it’s already shaping up to be legendary—and extraordinary.

L’événement La Soirée Blanche des Folies du Vin Valence a été mis à jour le 2026-07-22 par Valence Romans Tourisme