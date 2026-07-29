La Soirée Blanche des Folies du Vin Baieta Valence
jeudi 30 juillet 2026 · Baieta · Valence
Informations pratiques
Valence
La Soirée Blanche des Folies du Vin
Baieta 355 avenue de Provence Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30 23:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Une soirée unique avant la pause estivale … et elle s’annonce mythique déjà extraordinaire.
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Baieta 355 avenue de Provence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesfoliesduvin@gmail.com
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English :
A unique evening before the summer break? And it’s already shaping up to be legendary—and extraordinary.
L’événement La Soirée Blanche des Folies du Vin Valence a été mis à jour le 2026-07-22 par Valence Romans Tourisme
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