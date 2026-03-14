Manche française UCI Pump Track World Championships Qualifications

Pumptrack international Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Les meilleurs riders du monde poseront leurs roues à Valence, à l’occasion de la manche française des Velosolutions UCI Pump Track World Championships Qualifier.

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Pumptrack international Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@valence-chabeuil-bmx.fr

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English :

The world?s best riders will be in Valencia for the French round of the Velosolutions UCI Pump Track World Championships? Qualifier.

L’événement Manche française UCI Pump Track World Championships Qualifications Valence a été mis à jour le 2026-03-11 par Valence Romans Tourisme