Valence

Je dis Acoustiques Les Estivales

Angle de la rue Briffaut et de la rue du Théâtre Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-07-30 22:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-30

Les restaurateurs de la place Peyrat et rue du Théâtre avec l’association Mon Coeur de Ville organisent une nouvelle édition des Je dis Acoustiques avec des animations musicales.

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Angle de la rue Briffaut et de la rue du Théâtre Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes moncoeurdevillevalence@gmail.com

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English :

Restaurant owners on Place Peyrat and Rue du Théâtre, together with the Mon Coeur de Ville association, are organizing another edition of Je dis Acoustiques featuring musical performances.

L’événement Je dis Acoustiques Les Estivales Valence a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme