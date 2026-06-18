Ciné plein air Charlie et la chocolaterie Les Estivales MPT de la Chamberlière Valence
Ciné plein air Charlie et la chocolaterie Les Estivales MPT de la Chamberlière Valence mercredi 29 juillet 2026.
Valence
Ciné plein air Charlie et la chocolaterie Les Estivales
MPT de la Chamberlière 82 rue Jean Vilar Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:00:00
fin : 2026-07-29 18:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Willy Wonka possède la plus grande chocolaterie du monde et décide de tirer au sort cinq enfants pour une visite guidée à travers cinq billets en or. Venez (re)découvrir cette comédie musicale flamboyante et onirique en famille !
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MPT de la Chamberlière 82 rue Jean Vilar Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 00 37 mptchamberliere@mairie-valence.fr
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English :
Willy Wonka owns the world’s largest chocolate factory and decides to draw five children at random for a guided tour through five golden tickets. Come and (re)discover this flamboyant, dreamlike musical with your family!
L’événement Ciné plein air Charlie et la chocolaterie Les Estivales Valence a été mis à jour le 2026-06-16 par Valence Romans Tourisme
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