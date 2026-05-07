Visite guidée La Maison des Têtes et ses salons XVIIIe siècle Maison des têtes Valence

Valence

Visite guidée La Maison des Têtes et ses salons XVIIIe siècle

Maison des têtes 57 Grande Rue Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Gratuit 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:00:00

fin : 2026-07-30 10:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Derrière la façade emblématique de la Maison des Têtes, une demeure révèle ses secrets et l’élégance de ses salons d’autrefois…

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Maison des têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English :

Behind the emblematic façade of the Maison des Têtes, a mansion reveals its secrets and the elegance of its salons?

L’événement Visite guidée La Maison des Têtes et ses salons XVIIIe siècle Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme