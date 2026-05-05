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Festival Sur le champ: Soirée rock, chanson et pop Champ de Mars Valence

Festival Sur le champ: Soirée rock, chanson et pop Champ de Mars Valence jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Champ de Mars

Adresse : Avenue du Champ de Mars

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Valence

Festival Sur le champ: Soirée rock, chanson et pop

Champ de Mars Avenue du Champ de Mars Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Cette deuxième soirée du festival Sur le Champ 2026 Valence propose une programmation plus pop et rock
Not Scientists 20h
Puggy 21h
Stephan Eicher 22h30
cette soirée s’annonce particulièrement fédératrice.
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Champ de Mars Avenue du Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 

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English :

This second evening of the Sur le Champ 2026 Valence festival offers a more pop and rock program:
Not Scientists 8pm
Puggy 9pm
Stephan Eicher 10:30pm
this promises to be a particularly unifying evening.

L’événement Festival Sur le champ: Soirée rock, chanson et pop Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme

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