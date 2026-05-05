Festival Sur le champ: Soirée rock, chanson et pop Champ de Mars Valence
Festival Sur le champ: Soirée rock, chanson et pop Champ de Mars Valence jeudi 23 juillet 2026.
Valence
Festival Sur le champ: Soirée rock, chanson et pop
Champ de Mars Avenue du Champ de Mars Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Cette deuxième soirée du festival Sur le Champ 2026 Valence propose une programmation plus pop et rock
Not Scientists 20h
Puggy 21h
Stephan Eicher 22h30
cette soirée s’annonce particulièrement fédératrice.
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Champ de Mars Avenue du Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40
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English :
This second evening of the Sur le Champ 2026 Valence festival offers a more pop and rock program:
Not Scientists 8pm
Puggy 9pm
Stephan Eicher 10:30pm
this promises to be a particularly unifying evening.
L’événement Festival Sur le champ: Soirée rock, chanson et pop Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme
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