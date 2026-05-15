Visite Apéro Gourmand Centre du Patrimoine Arménien Valence
Visite Apéro Gourmand Centre du Patrimoine Arménien Valence jeudi 23 juillet 2026.
Valence
Visite Apéro Gourmand
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-20
Une visite guidée suivie d’un moment convivial pour prolonger la découverte autour de saveurs partagées.
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Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com
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English :
A guided tour followed by a convivial moment to extend the discovery around shared flavors.
L’événement Visite Apéro Gourmand Valence a été mis à jour le 2026-05-15 par Valence Romans Tourisme
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