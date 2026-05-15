Visite Apéro Gourmand Centre du Patrimoine Arménien Valence

Valence

Visite Apéro Gourmand

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-20

Une visite guidée suivie d’un moment convivial pour prolonger la découverte autour de saveurs partagées.

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Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com

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English :

A guided tour followed by a convivial moment to extend the discovery around shared flavors.

L’événement Visite Apéro Gourmand Valence a été mis à jour le 2026-05-15 par Valence Romans Tourisme