Atelier de cuisine adulte La paëlla Ateliers de cuisine Come and Cook Valence

Valence

Atelier de cuisine adulte La paëlla

Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence Drôme

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19 20:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Partez à la découverte des saveurs ensoleillées de l’Espagne et réalisez une paella traditionnelle pleine de couleurs et de gourmandise.

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Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 76 15 contact@come-and-cook.fr

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English :

Discover the sunny flavors of Spain and make a traditional paella full of color and deliciousness.

L’événement Atelier de cuisine adulte La paëlla Valence a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme