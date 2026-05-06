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Congrès du GRAP de Philatélies Espace Didier Guillaume Valence

Congrès du GRAP de Philatélies Espace Didier Guillaume Valence samedi 20 juin 2026.

Lieu : Espace Didier Guillaume

Adresse : 74 Route de Montelier

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Valence

Congrès du GRAP de Philatélies

Espace Didier Guillaume 74 Route de Montelier Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-20

Un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de timbres et d’histoire postale.
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Espace Didier Guillaume 74 Route de Montelier Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 73 58 19 

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English :

A not-to-be-missed event for all stamp and postal history enthusiasts.

L’événement Congrès du GRAP de Philatélies Valence a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme

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