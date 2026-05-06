Congrès du GRAP de Philatélies Espace Didier Guillaume Valence
Congrès du GRAP de Philatélies Espace Didier Guillaume Valence samedi 20 juin 2026.
Valence
Congrès du GRAP de Philatélies
Espace Didier Guillaume 74 Route de Montelier Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
Un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de timbres et d’histoire postale.
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Espace Didier Guillaume 74 Route de Montelier Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 73 58 19
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English :
A not-to-be-missed event for all stamp and postal history enthusiasts.
L’événement Congrès du GRAP de Philatélies Valence a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme
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