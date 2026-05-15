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Atelier créatif Faïence d’Orient Centre du Patrimoine Arménien Valence

Atelier créatif Faïence d’Orient Centre du Patrimoine Arménien Valence mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Centre du Patrimoine Arménien

Adresse : 14 rue Louis Gallet

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 6 6 6 Tarif réduit

Valence

Atelier créatif Faïence d’Orient

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-07-07 15:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Un voyage créatif au cœur des couleurs et motifs de la céramique arménienne.
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Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00  contact@le-cpa.com

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English :

A creative journey through the colors and motifs of Armenian ceramics.

L’événement Atelier créatif Faïence d’Orient Valence a été mis à jour le 2026-05-15 par Valence Romans Tourisme

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