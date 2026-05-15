Atelier créatif Faïence d’Orient Centre du Patrimoine Arménien Valence
Atelier créatif Faïence d’Orient Centre du Patrimoine Arménien Valence mardi 7 juillet 2026.
Valence
Atelier créatif Faïence d’Orient
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-07-07 15:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Un voyage créatif au cœur des couleurs et motifs de la céramique arménienne.
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Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com
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English :
A creative journey through the colors and motifs of Armenian ceramics.
L’événement Atelier créatif Faïence d’Orient Valence a été mis à jour le 2026-05-15 par Valence Romans Tourisme
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