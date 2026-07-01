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AGENDA · Valence

Soirée banquet et concert Les Estivales MPT Centre Ville Valence Valence

mardi 7 juillet 2026 · MPT Centre Ville Valence · Valence

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
MPT Centre Ville Valence
Adresse
23 bis rue Pêcherie
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Soirée banquet et concert Les Estivales

MPT Centre Ville Valence 23 bis rue Pêcherie Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-07-07 21:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Vous êtes invités par la Maison pour tous du centre-ville pour un banquet partagé. La soirée se conclura en musique !
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MPT Centre Ville Valence 23 bis rue Pêcherie Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 11  mptcentreville@mairie-valence.fr

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English :

You are invited by the Maison pour tous in the city center to a potluck dinner. The evening will end with music!

L’événement Soirée banquet et concert Les Estivales Valence a été mis à jour le 2026-07-02 par Valence Romans Tourisme

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