Soirée banquet et concert Les Estivales MPT Centre Ville Valence Valence
mardi 7 juillet 2026 · MPT Centre Ville Valence · Valence
Informations pratiques
Valence
Soirée banquet et concert Les Estivales
MPT Centre Ville Valence 23 bis rue Pêcherie Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-07-07 21:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Vous êtes invités par la Maison pour tous du centre-ville pour un banquet partagé. La soirée se conclura en musique !
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MPT Centre Ville Valence 23 bis rue Pêcherie Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 11 mptcentreville@mairie-valence.fr
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English :
You are invited by the Maison pour tous in the city center to a potluck dinner. The evening will end with music!
L’événement Soirée banquet et concert Les Estivales Valence a été mis à jour le 2026-07-02 par Valence Romans Tourisme
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