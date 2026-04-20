Atelier enfants Initiation à la mosaïque Musée de Valence Valence

Valence

Atelier enfants Initiation à la mosaïque

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

enfant valentinois hors Valence

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-08-05 14:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-09 2026-08-05 2026-08-06

À partir des motifs géométriques des mosaïques antiques, les enfants inventent leur propre composition et réalisent chacun une petite mosaïque en marbre.

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Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

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English :

Using geometric patterns from ancient mosaics, the children invent their own composition and each create a small marble mosaic.

L’événement Atelier enfants Initiation à la mosaïque Valence a été mis à jour le 2026-04-16 par Valence Romans Tourisme