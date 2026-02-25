Devenez intervieweur d’un jour ! Réunion d’information Les Voies Inattendues EHPAD Sainte-Germaine Valence

Valence

Devenez intervieweur d’un jour ! Réunion d’information Les Voies Inattendues

EHPAD Sainte-Germaine 26 rue Christophe Colomb Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-27

Participez aux Voies Inattendues ! Un projet audiovisuel où seniors et personnes en situation de handicap deviennent intervieweurs de personnalités. Réunions d’information et inscriptions les 27 et 28 juillet 2026 à Valence.

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EHPAD Sainte-Germaine 26 rue Christophe Colomb Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 48 17 62 artsdelaparoleetdelimage@gmail.com

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English :

Join Voies Inattendues ! An audiovisual project in which seniors and people with disabilities interview public figures. Information sessions and registration on July 27 and 28, 2026, in Valence.

L’événement Devenez intervieweur d’un jour ! Réunion d’information Les Voies Inattendues Valence a été mis à jour le 2026-06-18 par Valence Romans Tourisme