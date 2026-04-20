Visite commentée De la tête aux pieds Musée de Valence Valence
Visite commentée De la tête aux pieds Musée de Valence Valence dimanche 26 juillet 2026.
Valence
Visite commentée De la tête aux pieds
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
en plus du billet d’entrée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 15:00:00
fin : 2026-07-26 15:00:00
Date(s) :
2026-07-26
La figure humaine dans tous ses états ! Une visite qui permet d’étudier les poses et les attitudes des différents personnages représentés dans les oeuvres.
.
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The human figure in all its states! A visit that allows you to study the poses and attitudes of the different characters depicted in the works.
L’événement Visite commentée De la tête aux pieds Valence a été mis à jour le 2026-04-16 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Conférence sonore Joachim Montessuis Valence 20 avril 2026
- Conférence L’Abbaye cistercienne de Léoncel Maison de la Vie Associative, salle 1 Valence 20 avril 2026
- Salon de l’Industrie RSD3 Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac Valence 21 avril 2026
- Pitch Presque Parfait #31, Palais des expositions Jacques Chirac, Valence 21 avril 2026
- Mardis de la musique de chambre Quintette avec piano Théâtre de la ville Valence 21 avril 2026