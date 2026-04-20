Visite commentée De la tête aux pieds Musée de Valence Valence

Valence

Visite commentée De la tête aux pieds

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

en plus du billet d’entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 15:00:00

fin : 2026-07-26 15:00:00

Date(s) :

2026-07-26

La figure humaine dans tous ses états ! Une visite qui permet d’étudier les poses et les attitudes des différents personnages représentés dans les oeuvres.

.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The human figure in all its states! A visit that allows you to study the poses and attitudes of the different characters depicted in the works.

L’événement Visite commentée De la tête aux pieds Valence a été mis à jour le 2026-04-16 par Valence Romans Tourisme