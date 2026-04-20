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Visite commentée De la tête aux pieds Musée de Valence Valence

Visite commentée De la tête aux pieds Musée de Valence Valence dimanche 26 juillet 2026.

Lieu : Musée de Valence

Adresse : 4 Place des Ormeaux

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 4 4 4 en plus du billet d'entrée

Valence

Visite commentée De la tête aux pieds

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

en plus du billet d’entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 15:00:00
fin : 2026-07-26 15:00:00

Date(s) :
2026-07-26

La figure humaine dans tous ses états ! Une visite qui permet d’étudier les poses et les attitudes des différents personnages représentés dans les oeuvres.
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Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80  musee@mairie-valence.fr

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English :

The human figure in all its states! A visit that allows you to study the poses and attitudes of the different characters depicted in the works.

L’événement Visite commentée De la tête aux pieds Valence a été mis à jour le 2026-04-16 par Valence Romans Tourisme

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