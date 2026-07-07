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AGENDA · Valence

La Guinguette du Moulin Urbain Fabrico Valence

vendredi 10 juillet 2026 · Fabrico · Valence

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Fabrico
Adresse
7 Rue Belle Image
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

La Guinguette du Moulin Urbain

Fabrico 7 Rue Belle Image Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 17:00:00
fin : 2026-07-10 22:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Venez vous rafraîchir et fêter l’été lors de la Guinguette du Moulin Urbain ! Concerts, buvette, restauration sur place, entrée libre et gratuite pour tous !
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Fabrico 7 Rue Belle Image Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 34 78 06  contact@lemoulinurbain.fr

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English :

Come cool off and celebrate summer at the Guinguette du Moulin Urbain! Concerts, a refreshment stand, on-site food, and free admission for everyone!

L’événement La Guinguette du Moulin Urbain Valence a été mis à jour le 2026-06-30 par Valence Romans Tourisme

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