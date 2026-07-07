La Guinguette du Moulin Urbain Fabrico Valence

Informations pratiques

Valence

La Guinguette du Moulin Urbain

Fabrico 7 Rue Belle Image Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 17:00:00

fin : 2026-07-10 22:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Venez vous rafraîchir et fêter l’été lors de la Guinguette du Moulin Urbain ! Concerts, buvette, restauration sur place, entrée libre et gratuite pour tous !

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Fabrico 7 Rue Belle Image Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 34 78 06 contact@lemoulinurbain.fr

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English :

Come cool off and celebrate summer at the Guinguette du Moulin Urbain! Concerts, a refreshment stand, on-site food, and free admission for everyone!

L’événement La Guinguette du Moulin Urbain Valence a été mis à jour le 2026-06-30 par Valence Romans Tourisme