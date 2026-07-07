La Guinguette du Moulin Urbain Fabrico Valence
vendredi 10 juillet 2026 · Fabrico · Valence
Informations pratiques
Valence
La Guinguette du Moulin Urbain
Fabrico 7 Rue Belle Image Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 17:00:00
fin : 2026-07-10 22:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Venez vous rafraîchir et fêter l’été lors de la Guinguette du Moulin Urbain ! Concerts, buvette, restauration sur place, entrée libre et gratuite pour tous !
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Fabrico 7 Rue Belle Image Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 34 78 06 contact@lemoulinurbain.fr
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English :
Come cool off and celebrate summer at the Guinguette du Moulin Urbain! Concerts, a refreshment stand, on-site food, and free admission for everyone!
L’événement La Guinguette du Moulin Urbain Valence a été mis à jour le 2026-06-30 par Valence Romans Tourisme
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