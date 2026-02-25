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Soirée jeux d’eau Les Estivales Cour de l’école Jules-Vallès Valence

Soirée jeux d’eau Les Estivales Cour de l’école Jules-Vallès Valence vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Cour de l’école Jules-Vallès

Adresse : 7 rue Edouard Crouzet

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Valence

Soirée jeux d’eau Les Estivales

Cour de l’école Jules-Vallès 7 rue Edouard Crouzet Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:30:00
fin : 2026-07-10 20:30:00

Date(s) :
2026-07-10

La Maison pour tous du Plan vous invite à vous rafraîchir en famille ou entre amis !
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Cour de l’école Jules-Vallès 7 rue Edouard Crouzet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 52 79  mptplan@mairie-valence.fr

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The Maison pour tous du Plan invites you to enjoy a refreshing drink with family and friends!

L’événement Soirée jeux d’eau Les Estivales Valence a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme

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