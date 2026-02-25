Soirée jeux d’eau Les Estivales Cour de l’école Jules-Vallès Valence
Soirée jeux d’eau Les Estivales Cour de l’école Jules-Vallès Valence vendredi 10 juillet 2026.
Valence
Soirée jeux d’eau Les Estivales
Cour de l’école Jules-Vallès 7 rue Edouard Crouzet Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:30:00
fin : 2026-07-10 20:30:00
Date(s) :
2026-07-10
La Maison pour tous du Plan vous invite à vous rafraîchir en famille ou entre amis !
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Cour de l’école Jules-Vallès 7 rue Edouard Crouzet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 52 79 mptplan@mairie-valence.fr
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English :
The Maison pour tous du Plan invites you to enjoy a refreshing drink with family and friends!
L’événement Soirée jeux d’eau Les Estivales Valence a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme
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