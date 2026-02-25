Soirée jeux d’eau Les Estivales Cour de l’école Jules-Vallès Valence

Valence

Soirée jeux d’eau Les Estivales

Cour de l’école Jules-Vallès 7 rue Edouard Crouzet Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:30:00

fin : 2026-07-10 20:30:00

Date(s) :

2026-07-10

La Maison pour tous du Plan vous invite à vous rafraîchir en famille ou entre amis !

.

Cour de l’école Jules-Vallès 7 rue Edouard Crouzet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 52 79 mptplan@mairie-valence.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Maison pour tous du Plan invites you to enjoy a refreshing drink with family and friends!

L’événement Soirée jeux d’eau Les Estivales Valence a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme